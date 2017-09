A esta plantilla hay que exigirle al máximo

Aunque Ramis, a estas alturas de mes y de competición, no ha dicho cuál es el objetivo real de la plantilla que tiene en su manos, sí han sido ya varios los jugadores que se han manifestando acerca de cuáles son las metas con las que esta temporada ha arrancado el equipo. El último en hacerlo fue Verza, que sabe de lo que va esto porque lo disfrutó la temporada pasada con el Levante. Al aficionado hay que decirle las cosas claras y el primero que tiene que hacerlo es el entrenador. Hace algún tiempo que dije que Alfonso García no apuesta por jugadores como Tino Costa, Verza, Rubén Alcaraz o Nauzet para hacer una temporada de 50 puntos. Esa apuesta descarada del presidente es para acabar la fase regular en la plataforma que te puede devolver a Primera, de lo contrario no hubiera hecho esa inversión. Por eso, a esta plantilla hay que exigirle el máximo en cada partido y no se le puede perdonar que haya encuentros en los que solo compite un tiempo o un rato. A Ramis hay que exigirle que haga que el equipo compita en todos y cada uno de los encuentros, independientemente del fútbol que pueda hacer. Segunda es una categoría muy difícil en la que solo valen los resultados. El juego bonito no está para esta categoría. Aquí lo que prima es ganar, sumar puntos y apretar cada jornada para estar arriba. Para eso Alfonso ha apostado por Ramis, entendiendo que el catalán puede sacarle el máximo rendimiento a la plantilla, una de las más caras de la competición. Todo lo contrario sería un fracaso, dando por hecho que el equipo no pasará los apuros de temporadas anteriores para mantenerse en la categoría. Cada encuentro es una final y como tal tienen que afrontarla, ya sea en casa o fuera del Mediterráneo. El que tiene que hacer que el equipo funcione y compita no es otro que Ramis, que va a ser en definitiva a quien Alfonso García le pida cuentas.