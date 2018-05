En Granada pero, si me permiten, lo almeriensizo: aquí también puede pasar cualquier cosa, como en aquella peli de los 80 en la que Manolo Escobar reconquistaba Graná con su arte. Una película, por cierto, que fue un remake de otra de los 50 protagonizada por Paco Rabal o Pepe Isbert y que formó parte nada menos del Festival de Cannes. Sí, 60 años antes de que Bardem, Penélope y demás pasearan palmito por aquellas alfombras tan chic y cool.

Volvemos, dándonos más o menos cuenta, a escenarios recurrentes. Sin ir más lejos, hace 4 años, tarde de domingo muy provechosa en Granada, trayendo media permanencia. En esta ocasión, la batalla será en Almería, donde en los últimos años los vecinos se han llevado varios 3-0. Pero puede pasar de todo. Los granadinos llegan totalmente desinflados en los últimos meses, como iniciaron la temporada, dejando cabreada y fría a su fiel afición, que por todo esto y por la hora no se desplazará en masa.

En Almería y Granada han caído dos entrenadores. Fran Fernández, como en su debut absoluto en Lugo, en su último redebut ante el Barça B logró rentabilizar un gol inesperado y que se dejaran de lado las múltiples carencias del equipo, que son las que arrastra el club en el último lustro. Y mira que podría ahondar y volver con la burra al trigo pero no. Bandera rojiblanca. El domingo hay una misión y debemos estar unidos. Igual que puedo opinar sobre lo mal que me parece cómo funciona esto o cómo gestionan lo otro, aplaudo el intento de teñir de rojiblanco el estadio en este final de liga, con camisetas a mitad de precio para que en lugar de 60 pavos te rasques solo 30. Otra cuestión es que luego te dure dos lavados. Mi consejo: no la laves el lunes porque, ya sabes, con la Unión Deportiva Almería también todo es posible.