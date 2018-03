La predisposición cuenta

Haber arrancado un empate en Huesca no significa que el sistema de los dobles laterales sea buenísimo. Ya en su momento discutimos que el empate fue bueno, pero que el Almería pecó de falta de ambición para haber logrado algo más en tierras aragonesas. Por tanto, cuando se anunció la continuidad de la alineación y el sistema que habíamos presentado en feudo oscense, la predisposición quedaba bien clara. El Almería buscaba cobijo en un sistema timorato ante la visita de un Rayo que vive en la zona alta de la tabla. Lejos de pensar en las posibilidades de meterle mano a los vallecanos, centrarse en las cosas positivas que hacer para sumar, se empeñó en centrarse en sus debilidades, renunciando por completo al ataque y, por ende, renunciando a ganar. Porque el Rayo no es que hiciera gran cosa, pero al menos puso en apuros a la defensa almeriense e hizo que René sudara la camiseta con sus ya más que habituales intervenciones salvadoras. Al portero del Rayo, en cambio, apenas lo vimos. Si acaso en el segundo tiempo aprovechando cualquier mínima oportunidad para tirarse con el balón al suelo y perder tiempo. De cualquier forma, la sensación fue que el Almería no creyó en sus posibilidades, mientras que el Rayo ganó cuando quiso, y como quiso. A partir de aquí, de poco nos vale rasgarnos las vestiduras ni lamentarnos, ya que sabíamos de sobra que se acercaban curvas en el calendario y el domingo nos toca visitar a un Valladolid con un pichichi Mata en un estado de forma espectacular. Con Lucas la duda, no obstante, siempre será la misma. Se dejará llevar por su ramalazo conservador, buscando el empate o el menor daño posible, o intentará sorprender a los pucelanos como hizo al principio, y pudo haber hecho durante el resto del partido, en El Alcoraz. Sí, el Almería tiene sus carencias, pero también tiene algunas virtudes y quizás podríamos sacarle mayor rendimiento si apostáramos decididamente por ellas. PD: Que el presidente enrede de nuevo con la Ciudad Deportiva no le deja en buen lugar…