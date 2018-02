El presentador del tiempo

Paco Montesdeoca es un aprendiz a mi lado. No fallo una en lo que al tiempo de Almería se refiere: predije en el artículo de opinión del sábado que hoy iba a hacer viento y que no iba a llover y así ha sido. Ni cabañuelas ni fotos del Meteosat: aquí no cae una gota aunque el mismísimo San Pedro apunte desde el cielo con una manguera a la ciudad. Ya se encargan el poniente o el levante (o las famosas avionetas) de llevarse el agua a Granada o Murcia. Toda la semana los 'hombres del tiempo' asustándonos con el famoso temporal, ya me veía recorriendo los 21 kilómetros en piragua en vez de corriendo y al final sólo se veían los charcos del agua de las botellas de los avituallamientos. La noche del sábado tuve alguna duda de si confiar sólo en mi vieja camiseta térmica o ponerme una cazadora de cuero e incluso unas gafas de bucear por si acaso. Iluso de mí, conforme subíamos Los Molinos ya me sobraba la térmica, hasta el dorsal me daba calor. La verdad es que una chispica de lluvia le hubiera puesto un tinte épico a un recorrido que me ha parecido precioso. A falta de ello, pues una botella de agua por la cabeza mientras girábamos por Pescadería y a seguir que ya quedaba poco. Terminada la carrera y con agujetas hasta para coger un paraguas, llegó la lluvia justo cuando salía de trabajar casi de madrugada.