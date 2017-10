La primera piedra

La primera vez que vi a María me dediqué a escupir sapos y culebras por la boca. Había pasado mala noche, me había peleado con mi novio y tenía que entregar un trabajo en la Facultad para el que ya llegaba tarde. Durante varios años la muchacha estuvo esquivando mi mirada en todas y cada una de las reuniones en las que coincidíamos. Ahora es mi mejor amiga y ha tenido la osadía de decirme que siempre le había caído mal. Un hecho puntual, en un contexto del que no era responsable, marcó durante demasiado tiempo la opinión de alguien a la que hoy quiero con locura.

Tuve suerte -y mucho tiempo- para demostrarle que, cuando no se me cruzan los cables, no queda más remedio que quererme. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese sido una estrella de Hollywood y ella una fan que sólo quería un autógrafo? Lo más probable es que hubiera dejado de ver mis películas y que se hubiera dedicado a compartir con la comunidad lo estúpida y borde que soy. Algo que debe pasarle a la mayoría de los famosos en su día a día. A no ser que se levanten y tomen algún tipo de pastilla mágica que los convierta en seres inmunes a cualquier catastrófica desdicha que les haya tocado vivir.

Por eso siento que, aunque al idolatrarlos olvidemos que son personas, debemos tratar de solidarizarnos con ellos. Es cierto que algunos son desagradables independientemente de sus circunstancia, pero más cierto es que un mal día lo puede tener cualquiera. No sonreír después de la enésima foto que te piden tal vez sólo se deba a una noche de insomnio por culpa de un bebé al que le están saliendo los dientes. No entablar conversación en la cola del supermercado -sí, las estrellas de Hollywood también hacen la compra- sólo sea síntoma de una bronca monumental con la pareja. Y, quizás, no querer repetir la frase con la que te hiciste famoso no signifique que seas un creído, tal vez sólo sea señal de que la gripe ha empezado a hacer mella en tu cuerpo. Y, si no, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra.