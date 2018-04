Lo que queda

Se está quedando compuesto y con agobio Lucas, que no ha podido evitar la actual mala racha de tres derrotas consecutivas, que podría empeorar si no hay Domingo de Resurrección ante un Sporting que huele a Primera. Por si fuera poco recibir al que tras 32 jornadas ocupa la 3ª plaza con 55 puntos, la siguiente se iniciará con los rojiblancos el viernes en Cádiz, que a falta de 10 partidos para acabar está con los mismos puntos de los asturianos y ambos a sólo dos del 2º, un Rayo que recibe a los gijoneses también a las 18:00, y a tres del líder, un Huesca que ha completado un bucle negativo. Como la Unión Deportiva Almería, que después recibirá a un Albacete virtualmente salvado, visitará a un Zaragoza que podría meterse en play off y recibirá a un Barça B ahora empatado a 37 puntos con los almerienses, casi el doble que los colistas, Lorca y Sevilla B, con duelo de filiales a mediodía al que habrá que estar atentos. Por delante de los defenestrados, con 32 y 33 puntos, otros dos que quieren dejar de estarlo: Córdoba y Cultural, por desgracia nuestras referencias, además de los 36 puntos del Nástic, que de momento y con uno menos que la UDA marca la salvación. Con uno más y en 15º puesto con 38, un Alcorcón que respira igual de mal. Evitar el descenso a 2ªB, con dos billetes por confirmar, el objetivo. El Reus la pasada jornada se nos fue a los 41 puntos, un golpe que sólo podría aliviarse con una victoria ante el Sporting. Fácil de decir pero que se antoja difícil. Pese al viento característico almeriense, en lo futbolístico llevamos un lustro sin aires de grandeza en Almería. Si alguien ha hecho gala de ellos en este tiempo, está en otra galaxia. En abril, a dos meses vista, me veo haciendo cuentas hasta el final y mandando wasaps a la Virgen del Mar para que se obre un nuevo milagro, vaya usted a saber si de nuevo in extremis en la actual casa de demasiados ex como para tentar a la suerte, evitar maldiciones y promulgar la no venganza: Francisco, Jaime, Ortega, Pardo, Ramón y Chuli, nada menos: Dios nos pille confesados…