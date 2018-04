La rana de Salamanca

Carretera y manta. Parada tradicional en Despeñaperros, gasolinera con el alcázar de Toledo de fondo y foto obligatoria con nieve a las puertas de Ávila. ¿Con nieve a mitad de abril? Pues sí, salimo de Almería con 22 grados en el termómetro del coche y llegamos a la muralla abulense con un -4, según vimos en la cruz verde de una farmacia de la Plaza Chica. Nos daba la impresión de haber viajado a Siberia, no parecía comprensible seguir en la Península Ibérica con los copos depositándose sobre el carro del niño de forma bucólica, como cuando se echa la nieve sobre el portalico de Belén. No podía faltar sobre la mesa unas buenas judías del Barco y un chuletón para entrar en calor, la gastronomía es lo que más te hace disfrutar en los viajes. Visto Ávila entre nieve, lluvia y unas horas de sol, que nos permitieron hacer un par de kilómetros del Camino de Santiago, el miércoles decidimo ir a Salamanca, ciudad universitaria por excelencia y que futbolísticamente vive los estragos de lo que significa perder la LFP. Ojalá no nos veamos en las mismas, pero la UDA está poniendo las bases para que ello ocurra. En fin, paseando por la Rúa Mayor vi en un puestecico de recuerdos un equipo de fútbol hecho con pequeñas ranas de plástico con camisetas de distintos equipos españoles. ¿Tendrían del Almería? Entré y vi en el mostrador al dueño de la tienda pitando las ranicas con los colores de diferentes equipos. Tres le quedaban de la UDA y las tres se vinieron huyendo del frío salmantino hacia el sol de Costacabana. Curiosamente, el 'entrenador' de este equipo de 'fútbol-anfibio' había jugado en el Salamanca con un futbolista de la Agrupación Deportiva Almería de sus dos temporadas de Primera [no recuerdo quién me dijo]. Plaza Mayor, Universidad, Casa de las Conchas, Puente Romano, Parque de Calixto y Melibea, antes de unas buenas papas revolconas y una oreja de cerdo exquisita. "El carlismo se cura leyendo y el nacionalismo, viajando", Pío Baroja.