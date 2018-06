La reestructuración

Acabada la temporada, como viene siendo habitual en la UD Almería, llega el momento del análisis y la reflexión. Hay muy pocas cosas que poner en la balanza de positivo, por ello las conclusiones que se saquen tienen que valer para intentar hacer las cosas bien. Es cierto que este proceso de reflexión se viene repitiendo en los últimos años y cada vez han ido a peor las decisiones tomadas. Ahora nos encontramos ante la expectativa de lo que puede ser una profunda renovación en el club rojiblanco, si todo se concreta en las próximas semanas Alfonso García dejará su puesto al frente de la nave y un nuevo jefe vendrá a Almería. Es necesario. El mandato del presidente está agotado, lleva años deteriorándose en el puesto y es conveniente para el devenir del equipo nuevas ideas, ilusión y una pizca de suerte a la hora de tomar decisiones.

No convendría aletargar mucho el traspaso de poderes, si es que se acaba produciendo porque no olviden que esto es fútbol, porque estamos a pocas semanas para que empiece a rodar de nuevo el balón y los equipos de segunda división con una estructura solvente y capacidad de trabajo llevan ya tiempo perfilando su proyecto para el año que viene. Obviamente son muchísimas las decisiones que hay que tomar al respecto. ¿Habrá cambio en la dirección deportiva? ¿Está Fran Fernández preparado para coger al equipo desde el comienzo? ¿René y diez más el año que viene en el once titular? Son muchas las preguntas y conviene dar respuesta cuánto antes.

Una profunda reestructuración se avecina y el cambio de ciclo es evidente. El aficionado está hastiado ante tanta mediocridad temporada tras temporada por lo que cualquier atisbo de ilusión supondrá un impulso grande al equipo y la cuidad. Un club en la categoría de plata es un caramelo muy apetecible para poder trabajar y llevar a cabo un gran proyecto. No olvidemos que hace tan solo una semana se nos alinearon los astros y la UD Almería consiguió la permanencia con más pena que gloria, pero eso sí, la consiguió. No todos pueden decir lo mismo y el abismo al que hubiese caído el conjunto rojiblanco da pánico solo de pensarlo. Espero que se haya aprendido la lección por enésima vez y ahora sí se haga un proyecto donde con más o menos suerte pero se pongan las bases para tener un club reconocido y con las ideas claras. Sin tener que dar volantazos sobre la marcha y darle un poco a una afición que en los últimos tiempos le ha dado mucho al club almeriense. Precisamente no hace mucho tiempo esa era una de las quejas de los mandamases, no estar respaldados por una afición acorde a la categoría. El tiempo a puesto a cada uno en su lugar y la única que ha demostrado estar a la altura han sido los miles de rojiblancos que tragándose sapos y culebras han empujado para sacar el equipo adelante. Sin lugar a dudas estamos ante los días más importantes de la UD Almería de los últimos quince años, por lo que pasó hace una semana en Lugo y por lo que puede estar por pasar.