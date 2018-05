El refugio de Rudi García

Sabía que la familia del actual entrenador del Olympique de Marsella remanecía de Garrucha, pero no me imaginaba que allí podían quererlo tanto. El pasado miércoles por la tarde quedé en el Paseo Marítimo garruchero con 'Miguelico el mudo' para que me contase batallas de Rudi en sus escapadas veraniegas. En el bar donde se junta con su núcleo íntimo de amigos tienen un auténtico búnker con el que hacer frente a los nervios, las prisas, la ansiedad o el estrés. En esta peculiar e histórica cafetería, situada justo enfrente de la playa, algo fundamental para cualquier turista, uno se puede tirar horas y horas, que ni se aburre porque temas de conversación no faltan ni mira el móvil o el reloj, dos cacharros que uno debe dejar en su casa en vacaciones. Por eso, en el pueblo de sus abuelos, Rudi encuentra el rincón perfecto para pasar del balón y disfrutar de las magníficas aguas y arenas del levante almeriense. No les voy a negar que prefiero que gane el Atlético de Madrid, pero dado lo bien que me han hablado de este garruchero de sentimiento, no me importantía que el Marsella se llevara la Liga Europa. El caso de Rudi me recordó al de Juanma Lillo, que se alquiló una casa en la soledad de La Fabriquilla. Suelo ir por allí corriendo de vez en cuando desde Costacabana, puesto que a mí también me gusta ir a mi bola, cuando hago deporte o estoy centrado en algo. Ahora, realmente vivir allí en una noche fría y lluviosa de invierno (es lo que dice el tópico, sé que en Almería poco se cumplen esas premisas) tiene que dar hasta miedo. Normal que debutara ante el Xerez con Corona jugando de falso 9, algo de lo que posteriormente se adueño Guardiola con Messi o Del Bosque con Cesc. Imagino que cuando eres un personaje público, te apetece pasar desapercibido y escuchar más el eco que el click de una cámara de fotos. En rincones así de apetecibles, a Almería no le gana nadie.