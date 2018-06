Yo renovaba a Fran Fernández

Hubo suerte. El Numancia ha sido el único equipo que se ha comportado como Dios manda y por ello le deseo toda la suerte del mundo en esta fase de ascenso. Digo el único porque Rayo, Huesca, Sporting... todos han ido fastidiando poco a poco al Almería, perdiendo sus partidos de las últimas jornadas ante los rivales directos, la competición se desvirtúa de una forma increíble. En ese saco de conjuntos que se han desentendido meto también a los rojiblancos, puesto que dejó mucho que desear la garra con la que afrontar duelos en los que te juegas la vida. El equipo estaba muerto físicamente y muy tocado en lo anímico después de que varios jugadores se quitaran de en medio, algo que sólo responde a otra mala planificación y otro proyecto desastroso, con el que lo normal era haberse ido a Segunda División B. En ésas que apareció Fran Fernández y puso los puntos sobre las íes a más de uno. Su sinceridad le costó una reprimenda después de la victoria ante el Zaragoza, cuando sustituyó a Ramis. Entonces dijo que no entendía como el club no apostaba realmente por la gente de la casa; las grandes esferas se echaron las manos a la cabeza por esta insubordinación. Al final, los mismos que le habían devuelto al filial y le habían regañado por decir algo justo y merecido a todas luces, volvieron a tirar de él para que salvara a un club que se iba al garete después de que Lucas Alcaraz los dejara en la estacada. Sin pedirle unas disculpas que se merecía, por supuesto. No es fútbol profesional, es escuchar a la afición y ser un poco coherente. Al final, el zapillero ha conseguido el milagro y se ha ganado la renovación. No es un caso como Soriano o Ramis, él viene de la cantera y nadie le ha regalado nada. Es más, le han puesto unas chinas en el camino, que ha sorteado con auténtica peripecia. Ahora falta que el club sepa dónde tiene la cabeza y que empiece a usarla muchas temporadas después.