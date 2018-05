Ellos sí me representan

En estas horas bajas que vive el almeriensismo, hay una serie de personas que hacen que nuestro sufrimiento sea más llevadero y le den sentido a nuestros sentimientos de orgullo y amor a unos colores. Gente como Fran Fernández, Manolo García o José Ortiz me representan, porque ellos, mejor que nadie, saben lo complicado que es ser del Almería. Ellos, como pocos, sufren con las penurias rojiblancas y celebran los éxitos almerienses. Fran Fernández me representa porque es un entrenador al que nadie le ha regalado nada. Su trabajo habla por sí solo, tanto en el filial como en primer equipo. Su devoción y compromiso están fuera de duda, y su discurso humilde, sentido y cercano hace difícil no unirse a su causa. El técnico almeriense ha traído una nueva esperanza a una afición desencantada. Sabemos que la permanencia sigue estando complicada, pero con Fran es más fácil creer en ella y es imposible no implicarse en su lucha, que es la nuestra. Manolo García me representa porque el Almería no se puede entender sin él. Manolo es un hombre de fútbol, pero sobre todo es un gran hombre. Es la bondad en persona, se desvive por su equipo y por su tierra. Siempre da todo lo que tiene y más para ayudar al que lo necesite. Y el Almería le duele. Mucho. Manolo es ese padre al que crees a pies juntillas. Y si Manolo cree en la permanencia, yo también creo. José Ortiz Bernal también me representa porque él, sobre todo él, es la bandera de este Almería. De su aportación sobre el terreno de juego no hace falta ni hablar. Ha jugado con el Almería en todas las categorías del futbol nacional. Su salida del club, por la puerta de atrás, no ha conseguido debilitar su amor por los colores de su tierra. Tras la derrota en Zaragoza, sus mensajes en redes sociales, apoyando al equipo y pidiendo unidad a la afición, calaron hondo. Pero José Ortiz no es de esos que hablan mucho y hacen poco. El excapitán rojiblanco estaba en el fondo norte del Mediterráneo apoyando ante el Barcelona B, como un aficionado más. Son solo tres ejemplos, pero es por esa gente por la que el Almería y la permanencia merecen la pena...