Un respeto a la afición

Londres, 29 de marzo de 2018. Estimado Navarro, el Sporting llega este fin de semana y el Almería necesita sumar los 3 puntos como el comer, si no quiere que las cuentas de la permanencia, difíciles de por sí, se compliquen más aún. Sí, ya sé que la entidad del rival no es la mejor para lograr la victoria, pero es que al equipo de Lucas ya poco le debe importar el equipo al que se enfrente, porque rivales sencillos, no queda ninguno. Lo de jugar en bucle con Sevilla Atlético y Lorca no es posible, aunque tampoco es que nos saliéramos en esos encuentros, así que lo que hay que hacer es ganar y ganar, y después ganar. Tenemos que esconder nuestros numerosos defectos y explotar las pocas virtudes. Y más nos vale que los futbolistas sean conscientes de lo que hay en juego. La afición merece un respeto que se ha ganado en todos estos años y, aunque sea por vergüenza, espero que los jugadores demuestren sobre el césped que el presente, pero, sobre todo el futuro del club, les importa…