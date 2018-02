A respirar

Esa expresión tan manida y que tan popular se ha hecho en el mundo de las salas de prensa, sobre todo cuando se acerca el final de temporada, se puede comenzar a usar desde hoy mismo. El Almería tiene una final por delante. Bah, ya lo he dicho. Me prometí no hacerlo, pero el envite llama a ello. De ganar los rojiblancos sacarían siete puntos al conjunto que delimita el descenso, por lo tanto pese a que no es definitivo sí puede provocar que haya un poso de tranquilidad y se respire con normalidad sin la losa del abismo tan cerca.

Enfrente la Unión Deportiva Almería tendrá a un rival con las ideas muy claras. Aunque estén en la zona delicada de la tabla clasificatoria su propuesta de juego elaborado y llevar el peso del partido no cambia. Lucas Alcaraz, cómodo ante este tipo de planteamientos, saldrá a contrarrestar el juego de Rubén de la Barrera. Por ello los contraataque y el pressing en campo contrario se deducen como las armas prioritarias del conjunto almeriense en el partido de hoy. Es cierto que el conjunto de León llega al envite después de disputar sendos encuentros ante los primeros clasificados: Huesca y Rayo. Por lo que la derrota por la mínima ante ambos equipos puede haberles dado pie a pese a perder, coger confianza y esperar que ante un rival directo poder sacar algo positivo. De la Barrera ha dejado entrever que puede variar el sistema y del 1-4-2-3-1, ejercer con dos delanteros centros y pasar al clásico 1-4-4-2. Lo cierto es que la Cultu tiene un buen ramillete de nombres atractivos para la segunda división que deben afianzar las esperanzas puestos en ellos. Futbolistas con proyección como Sergio Marcos, Emi Buendía, Josep Señé o Iban Salvador. Siempre jugando desde atrás y proponiendo un fútbol atractivo, De la Barrera ha dado la confianza en la portería a Jorge Palatsí. Los errores defensivos son el principal quebradero de cabeza del técnico, la pareja de centrales Garrido y David García generan muchas dudas. En el centro del campo está intentando asentarse el japonés Ideguchi, llegado en este mercado de invierno. Junto con Emi Buendia y Sergio Marcos los mediocentros con mejor pie de la cultu. Josep Señé se mueve con libertad por la mediapunta y el esperado doble nueve parece que tendrá a Iban Salvador y Rodri como principales protagonistas, aunque en la recamara está el nombre de Iker Guarrotxena.