Una fantasía que tengo es retirarme a vivir en un pueblecito perdido en una sierra gracias a un programa municipal de esos que ofrece trabajo y vivienda a cambio de que te vayas allí a vivir con tu familia. Así, sin muchos alardes. Vida tranquila, clima sano y que los viejecillos del lugar quieran mucho a las niñas, nos traigan guisos y nos llamen "los jóvenes". Pero luego llega el bote de 130 millones del Euromillones de esta noche y también me da para fantasear un buen rato. Aunque es duro el momento de cuando sales del trance, miras a tu alrededor y rompes a llorar desconsoladamente.

Pero es que eso sí que sería un retiro y no lo de Iniesta en China. Pero, sí, incluso para alguien como el bueno de Andrés, que tiene ya dinero para enterrarnos a todos, una oferta astronómica como la del gigante asiático tiene que ser muy difícil de rechazar. Porque no es solo por el sueldazo, es porque los chinos, que son muy listos, van a meter dinero también en campañas de publicidad y en el negocio de vinos que tiene el chaval en su pueblo de Albacete.

Con ese poderoso y económico argumento, supongo que será más llevadero el trago de decirle a tu mujer que hay que hacer las maletas que se va a pegar un par de añitos buenos en Chongqing, que, para quien no lo sepa (yo sí, que acabo de mirarlo en Google Maps), es una ciudad donde hay treinta de los más de 1.300 millones de chinos que viven en el país y que está a unos 1.800 kilómetros de Pekín.

Si fuera yo, quizás me habría decantado por un equipo de la MLS, y acabar en un loft muy cool en Manhattan o codeándome con las estrellas de cine en Los Ángeles. Que no tengo yo nada en contra de los chinos, pero es que escriben rarísimo. Aunque la exigencia que va a tener Iniesta va a ser mínima. Con un par de pases ya puede poner la mano para recoger el dinero, aunque no sepa ni cómo se llama el club donde va a jugar. Si hace eso gente que ficha por el Almería, imagínate el que marcó el gol del Mundial.