En su día tuvimos a Manolo y Benito, con su Manos a la Obra; también triunfaron Juan Muñoz y José Mota con su Cruz y Raya, y es curioso que en el Almería a Motta le hayan hecho la cruz y Juan Muñoz tenga problemas con la raya, o la línea, que marca el fuera de juego; y como olvidarnos de Josema Yuste y Millán Salcedo, Martes y Trece, con su Encanna y la empanadilla, su 'El Robobo de la Jojoya' o su 'El Retonno'. Me ha dado por recordar parejas cómicas porque lo de la UD Almeria es un chiste. Las prioridades están claras. Era indispensable el retonno de Corona en su día, tras su huida a tierras australianas, asegurándole un contrato de director deportivo. Dio igual que meses después Lozano se ganara ese puesto. La decisión estaba tomada. Lo primero era lo primero. El proyecto era lo de menos. También era prioritaria la vuelta de Verza el fatídico 30 de agosto, pese a que el entrenador hubiera hecho otras peticiones, tanto para la banda derecha como para la delantera. Y, como no, era prioritario el regreso, como sea y de lo que sea, de Soriano, en este caso para la Fundación. El club es un disparate, lleva cinco años penosos en lo deportivo y el equipo coquetea con el descenso, una vez más. Pero nada, Soriano y Corona están dentro. Como dice Pepe Céspedes, ¿dónde está la tragedia? En realidad, lo del Almería es una tragicomedia. El domingo caía ante un Cádiz que no tuvo que hacer nada para ganar el partido. Simplemente se dedicó a pescar en río revuelto. Luego vendría Ramis hablando de testiculina, cuando manda huevos que esté echando el público encima de Fran, como Arconada hiciera en su día con Julio Álvarez. La pitada que se llevó el sexitano en su sustitución, Ramis, era para ti. Porque no tiene ni pies ni cabeza que prescindas de Motta; como no tienen sentido muchas de tus decisiones últimamente. Parece que quieres que te echen y que ya pasas de todo. Y parece que los jugadores no te quieren o no creen en ti. O las dos cosas. Y entre tanto, el Almería ha retornado a su hábitat natural, los puestos de descenso a Segunda B...