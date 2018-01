Mi rollo es el gol

La mítica banda heavy Barón Rojo cantaba aquello de "Mi rollo es el rock" y el nuestro, en cuanto al fútbol se refiere, es el gol. Desde su llegada al club, Alfonso García ha contado con un buen puñado de delanteros que, con sus goles, ayudaron en gran medida a lograr los distintos objetivos dependiendo de la categoría. Alfonso sabía, y sabe, que los goles son puntos y por ello en el pasado no escatimó a la hora de firmar atacantes de cierta solera o proyección. Lo hizo con Nanni, con Michel, con Negredo, Ulloa, Charles o el propio Kalu Uche. Hubo otra serie de delanteros que llegaron aunque sin realmente ser conscientes de su estilo de juego, como sucedió con Goitom, Hemed, Dangda o Chuli. Y luego hemos tenido esos casos donde el presidente ha racaneado hasta el límite, como sucedió con Óscar Díaz, Rodri, Juanjo Expósito, Juan Muñoz, Caballero o Quique, al que los números asistieron, pero la apuesta fue por lo rentable en lo económico, no por lo deportivo. La inversión en la plantilla suele ser un buen termómetro para medir las intenciones del presidente, especialmente si atendemos a la delantera. Sí, es cierto que en su momento pagó 500.000 euros por Chuli, a todos nos sorprendió, pero salvo en esa excepción, ayudado por el seguro del descenso y los derechos de televisión, la inversión en la delantera ha sido inexistente, pese a pillar traspaso en su momento por Leo Ulloa, Charles, Quique y hasta el propio Chuli. Este año, el Almería cuenta en nómina con Caballero, Juan Muñoz y Hicham, todos a coste cero. Entre los 3, y en toda una primera vuelta, suman 2 goles. Desolador. Es cierto que las lesiones tampoco ayudan, pero no es menos cierto que la inversión en ataque ha sido nula y con Alcaraz necesitamos un delantero que aproveche una de las dos o tres ocasiones que, como mucho, vamos a crear en los partidos. Ante el Lugo dos genialidades, una de Rubén Alcaraz de falta y otra de René parando un penalti, nos dieron tres puntos vitales. Pero no siempre va a sonar la flauta. PD: No sé a que esperamos para traer de vuelta a Kalu…