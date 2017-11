A romper dinámicas

Unión Deportiva Almería y Cádiz Club de Fútbol parecen a día de hoy dos equipos cortados por el mismo patrón. Después de un inicio de temporada esperanzador, el conjunto amarillo incluso llegó a estar líder de la categoría, ahora el abismo de la zona de descenso a Segunda División B acecha a ambos conjuntos. Si el Almería únicamente ha metido un gol en los últimos seis partidos, los gaditanos han marcado dos goles en ocho partidos. La conclusión es sencilla: sin gol no hay victorias. Ramis ha trabajado durante la semana la finalización y seguro que aquel equipo que sea capaz de estar más atinado de cara a gol se lleve el partido.

El conjunto de Álvaro Cervera tiene muy claro su patrón de juego. El Cádiz suele regalar el balón, no lleva la iniciativa del partido y su mejor cualidad es la salida al contraataque y defender de forma eficaz. La enfermería gaditana va teniendo mejor salud por lo que se espera que haya algunos cambios en el equipo titular. El veterano Alberto Cifuentes es el portero titular y uno de los pocos que está rindiendo al nivel esperado. Servando y Mikel Villanueva apuntan a pareja de centrales, no tienen la solvencia de un equipo que lucha a cotas mayores que la permanencia. En el centro del campo el Cádiz se hace aún más rocoso e impenetrable, Abdullah y Garrido tienen la misión de robar más que la de crear. No se cortan a la hora de recuperar el balón e iniciar transiciones rápidas en largo. Alex Fernández les ayuda a la hora de dar el último pase, aquí sí buscando algo más de calidad. El rápido y desequilibrante Álvaro García parte desde banda izquierda y tiene las dos versiones que se le piden a un extremo moderno: jugar pegado a banda y buscar el uno contra uno y trazar diagonales hacia dentro para buscar el gol. En punta David Barral le tiene cogida la delantera, nunca mejor dicho, a los jóvenes Dani Romera y Carrillo.