La ruleta de Cristo

Eestaba ultimando las páginas del periódico a la hora de comer para poder irme a correr la San Silvestre de Almería el pasado día 30, cuando en el telediario de Televisión Española dieron un pequeño resumen de LaLiga Promises. Se notaba la escasez de noticias deportivas en el penúltimo día del año, ya les digo yo que es muy difícil rellenar páginas o los minutos televisivos necesarios cuando las competiciones descansan por Navidad. Con un rabillo del ojo en la maqueta del periódico y con el otro en las mejores jugadas del torneo canterano de Arona, vi al joven jugador rubio, con el 10 azulgrana a la espalda, hacer una ruleta increíble ante dos defensores del Atlético de Madrid. Increíble, se le había ido un poco el balón en la frontal del área (diferentes distancias con el fútbol 11, claro está) y se sacó un recurso a lo Zidane, que era para que le dieran el Balón de Oro ipso facto y pasaran ya de Messi y Cristiano. "Ojalá fuera el chaval éste de Almería que es tan bueno", pensé mientras trataba de recordar su nombre. Di en la diana: Cristo Muñoz había sido elegido MVP del torneo, además de haberse proclamado máximo goleador. Ahí es nada, un chavalillo que hasta hace dos días vestía la camiseta del Almería y del Pavía, ahora mismo es una de las perlas de la Masía. Me fastidia esta fuga de talentos porque al fútbol local le hacen falta muchos jugadores como Cristo, pero por otro lado me alegro porque, por desgracia, en Almería poco se valora a estos futuros campeones. El gabinete de comunicación culé no me dejó entrevistarlo, pero sí pude contar la historia a través de la boca de su padre y el pasado jueves pudieron leerla. Por lo menos para echarle fotos sí que nos dieron el visto bueno, hay veces que los clubes se toman con demasiado celo lo de proteger a sus jugadores del foco mediático. En fin, por eso los hacen vivir en una burbuja irreal. Sólo quiero desearle a Cristo la mayor de las suertes y ojalá lo vea en Primera defendiendo los colores de la UDA.