La saga de los Pozo

De los sitios por donde pasamos nos llevamos experiencias, sobre todo personas y un buen carrusel de vivencias. Acorde esto último a lo que hoy quería contar, me ronda por la cabeza una que guardo aún con suficiente nitidez. Estaba con Paco Gregorio a punto de hacer noche en la redacción, con un centenar de páginas que no vieron la luz en el horno, porque en el Almería se estaba cociendo la guinda del pastel. He de ser honesto, cuando me lo dijo pensé que era una broma. La típica locura del cierre de mercado. Unas horas más tarde fue realidad. No alcanzaba a comprender cómo José Ángel Pozo podía recalar, además en propiedad, en el Mediterráneo.

Aterrizaba el malagueño para ser uno de las lanzas de un equipo que sólo veía el ascenso. Su desembarco, pese a que había una plantilla de Primera, fue de estrella. Aumentó ese aura cuando decidió contra Osasuna con un gol de ésos que perdura en la retina. El desenlace hasta hoy día ya lo saben. En cierto modo, quizá por el contexto, porque no ha gozado de plena confianza o quién sabe la razón; apena que no se haya sacado todo el jugo a un jugador distinto. Esos destellos de magia, demasiado intermitentes, hablan de un futbolista de otra pasta. De los que valen una entrada. Si está cómodo, el Almería debe dar un repunte.

Le hizo la estela Jose a Íker, su hermano, en la disciplina del City. Debutó el pequeño de los Pozo anteayer en la Youth League con los citizen, junto a otro malagueño, Brahim Díaz. Sí, ese que maravilló con un golazo al Real Madrid en verano. Llegó con el 10 de la UDA a Manchester, pero él no abandonó la ciudad con su hermano. El mediocentro, de 17 años, sigue escalando peldaños, juega en el equipo sub 18, para un día también poder debutar en el Etihad. A más de 2.000 kilómetros de distancia, los Pozo tienen mucho que decir sobre el césped.