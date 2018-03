No salen las cuentas

Debo reconocer que me hubiera gustado ver caer a Neymar sobre el césped, no a miles de kilómetros de distancia, en su Brasil natal, recuperándose de una lesión que le ha librado, providencialmente, de ilustrar el enésimo fracaso del PSG en la Champions. Salió el crack brasileño del Barcelona para conseguir ser el número uno mundial, cosa que, estamos de acuerdo, no iba a conseguir mientras estuviera a la sombra de Leo Messi. Por lo que su marcha a París la vi comprensible. Él ya sabía que la liga francesa no es lo suficientemente potente como para ganar ese prestigio, pero en un año que se juega también el Mundial de fútbol, si se hacía con el título europeo además de llevar a Brasil a ser campeona en Rusia, pues le podían salir las cuentas. Pero por ahora las únicas cuentas que le salen son las de los petrodólares. Algo que no está nada mal, pero que de poco le va a servir si lo que quiere es ganar el Balón de Oro.

Pero bueno, Neymar es todavía muy joven. Messi y Ronaldo no van a estar ahí siempre, así que si no es este año, pues será otro. Al menos el marketing no le está fallando y es cuestión de tiempo. Y lo peor de todo es que seguramente será en el Real Madrid, club al que, por suerte para el brasileño, le da igual la que ha liado en los pocos meses que lleva en la capital francesa. Porque Neymar hace humilde y simpático a Cristiano Ronaldo. Me sorprende lo poquito que incordió en Barcelona durante los años que estuvo allí. Sí, se sabía de qué pie cojeaba, pero viéndolo ahora, estuvo la mar de comedido. No ha sido hasta desembarcar como el rey del gallinero en el PSG que Neymar se ha destapado como lo que realmente es. Salidas nocturnas, polémicas con sus compañeros de vestuario, pulsos con el entrenador, enfrentamientos con la afición... ¿Quién quiere alguien así en su equipo por muy bueno que sea o por muchas camisetas que venda?