El saudí venía con cara B

Almería, 25 de enero de 2018. Estimado Piñeiro, según he tanteado en el club resulta que, como era de imaginar, los saudíes que han llegado estos días a distintos equipos de la LFP lo han hecho con cláusulas taxativas que exigen un determinado número de minutos a disputar, algo que el Almería, en la situación deportiva que se encuentra, no podía garantizar con un jugador exótico cuyo rendimiento será toda una incógnita. Con Soleri, pese a su juventud, se ha hecho por las buenas referencias que trae de Monchi, pero al parecer no querían otro caso Teerasil. Las repercusiones económicas se valoraron, pero al parecer el reporte vía patrocinio no estaba tan claro para asumir el riesgo. También me llega que el grupo de futbolistas de los que tuvo que informar Soriano no daban el nivel necesario para la competición española. Conociendo la situación financiera del club, no descartes que en una próxima tanda le cuelen alguno.