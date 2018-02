Y seguimos para bingo

Londres, 1 de febrero de 2018. Estimado Navarro, anoche se volvió a cerrar un mercado invernal en el que tristemente el Almería no ha hecho los deberes y, una vez más, se encomienda a la Patrona. Lucas aporta una experiencia en la categoría que puede ser muy útil en momentos puntuales, pero el granadino no es un mago y tampoco puede multiplicar los puntos como Jesucristo con los panes y los peces. Es inadmisible que el club siga tentando la suerte de forma bochornosa. Cada año que pasa apura más sus opciones de supervivencia con una no planificación que clama al cielo, donde los agentes, intermediarios e intereses del clan de la térmica se anteponen al bienestar del club. La afición está aburrida y es lógico que empiece a bajarse del barco. Nadie merece vivir en la agonía constante como lo viene haciendo el Almería de un tiempo a esta parte, y menos por la desidia y dejadez de la presidencia, que marea la perdiz con una venta que no llega. Seguimos jugando para bingo, un descenso nada descabellado…