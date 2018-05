Una semifinal

El Almería afronta su partido ante el Granada como el previo a la gran final que se jugará en El Arcángel la próxima semana. Las matemáticas son fáciles: en caso de obtener seis puntos, conquistará su particular titulo a falta de dos jornadas consiguiendo la permanencia. Se puede caer en la trampa de pensar que el equipo nazarí tiene muy pocas posibilidades de luchar por su objetivo y se va a dejar llevar, nada más lejos de la realidad. El Granada tiene que quemar su último cartucho. Las buenas noticias de las recuperaciones de Morcillo y Tino Costa unido al punto de competitividad del equipo en los últimos dos encuentros invita a ser optimista. Al Granada solo le vale ganar. Con Miguel Ángel Portugal recién aterrizado en el cargo y un reto harto complicado en el horizonte, el técnico burgalés quiso acentuar su trabajo en el aspecto ofensivo sabedor de la calidad de la plantilla. La portería está cubierta por Javi Varas dando un gran rendimiento a sus 35 años. El centro de la zaga está comandada por Chico, el exfutbolista del Almería ha mostrado un gran rendimiento en su vuelta a España acompañado por el francés Saunier. El centro del campo granadino es la línea menos destacable. Y es que ninguno de los mediocentros ha conseguido dar fluidez al juego. Ni Baena, Kunde, Montoro o Alberto Martín han tenido una buena temporada. Al igual que no ha alcanzado su mejor nivel mediapuntas de los que se esperaba más como los conocidos Espinosa o Puertas. La inoperancia en algunos partidos de los encargados de administrar balones a la parte ofensiva del equipo ha influido en que los registros de los puntas granadinos no sean los mejores. Calidad hay de sobra: Pedro entrando por el flanco derecho, Joselu y Adrián Ramos peleando por un puesto en la delantera y el jugador más determinante, Machís, por izquierda. Sin duda este último es el futbolista más peligroso del Granada, no solo por ser el que máximo goleador (12), además su velocidad acompañada de una endiablada conducción y una facilidad asombrosa para regatear le hacen ser el futbolista que más buscan sus compañeros para que consiga desatascar los partidos.