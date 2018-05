¿Qué sentido tiene?

Londres, 10 de mayo de 2018. Estimado Navarro, es verdad que nunca llueve a gusto de todos, y en el caso del Almería, es difícil no sacarle punta a las decisiones que viene tomando de un tiempo a esta parte. Sabes bien que yo no soy muy amigo de regalar entradas, ni de llamamientos populares, como sucedió contra el Barcelona B, pero si la permanencia está en juego, el apoyo de la grada es clave, pues tienes que asumirla. El problema viene cuando dos semanas después la situación no es mucho mejor y el club decide hacer el mismo tipo de llamamiento, con prioridad para abonados, pero a precios más caros. ¿Por qué subir los precios si lo que se quiere es llenar el campo? Al abonado lo perjudican rebajando las entradas, sea cual sea el precio, así que no entiendo a qué vienen estos vaivenes que no dejan contento a nadie. El partido ante el Granada es vital. Necesitamos los 3 puntos para ir a Córdoba en una posición lo menos comprometida posible. Mierdear subiendo el precio de las entradas rebajadas, me parece del todo innecesario…