El sexto defensa

A las esperadas derrotas ante rivales de arriba, se suma otra a la que esta temporada no estábamos tan habituados, por suerte: en Reus se quedaron los tres puntos, rival directo que adelanta en la clasificación y respira aliviado por la decena de puntos que acumula sobre el que marca el descenso. Sí, en Almería estamos mal pero en León o Córdoba más y en Sevilla o Lorca ni hablamos. Mal de muchos… Como la defensa presentada por Lucas para defender el 0-0 o quizá confiaba en la inspiración ofensiva propia o caraja defensiva ajena que habían hecho cobrar ventaja en los primeros minutos de los últimos partidos. De poco sirvió en Valladolid, pese a la gran primera parte. En Reus, al contrario, Yoda y Lekic se forraron y se quedaron cortos. René volvió a evitar una goleada pero Alcaraz, Pozo, Soleri o Gaspar tampoco pudieron hacer milagros. Cuando esos cincos defensas no dan la talla pero decides quitar a uno de los menos malos en el descanso, algo falla. Motta lleva meses desentonado y, aunque estuvo cerca de su nivel, puede dar más. De Pervis, al contrario, habiendo rozado callar bocas en jornadas anteriores, volvió a verse desbordado y desbordar poco. Owona, el sacrificado, no me pareció que fuera peor que Morcillo, en su línea habitual de aciertos empañados por despistes graves, y Trujillo, ni la sombra del que fue: supone jugar con uno menos, por mucho que duela. Ante este panorama, en el banquillo preguntándose qué le ha llevado a ser el último defensa sano de la plantilla al que su entrenador haría jugar, uno de los mejores laterales izquierdos de la temporada pasada en la categoría. Pese a que este año no estaba fino, el castigo no debe ser deportivo. El panorama para Lucas en el centro era aún peor y echó mano de Callejón: mostró soltura y calidad pero no tuvo su mejor día Rubén, con cesiones que pusieron en un brete a su portero y disparos que no inquietaron a Badía. Gaspar, Pozo y Soleri fueron islas sin opciones de asociación. Verza o Caballero, poco más, y Álamo volvió a mostrar que era buen jugador pero que está negado pese a que no paran de darle oportunidades. Siguiente rival, Sporting, en racha y con olor a ascenso: ¿Domingo de Resurrección?