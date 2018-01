De pocas cosas guardo tan buen recuerdo como de los viernes por la tarde cuando era adolescente. Toda obligación quedaba pospuesta hasta, seguramente, el domingo por la tarde, así que la sensación de libertad era total. ¿Y qué era lo que hacíamos? Pues a falta de aspiraciones mayores, nos metíamos toda la tarde a jugar a las cartas en una cafetería en la que, con un simple café con leche, aguantábamos hasta la noche pidiendo vasos de agua entre pocha y pocha. Así exprimíamos ese café, lo único que nos podíamos permitir, porque empezar con una Coca-Cola el fin de semana era una temeridad si había que estirar la paga durante siete largos días. Y, sí, de aquello han pasado ya muchos años. Llegó el euro, la inflación y todo lo que tú quieras. Pero si encima de que soy cafetero lo justo, ahora me lo van a cobrar a precio de un refresco de los años noventa, no es que no me lo pueda permitir, es que no estoy dispuesto.