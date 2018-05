Una sociedad peligrosa

El Almería lleva 5 temporadas consecutivas en las que lo deja todo para la última jornada. El sábado, en Lugo, en 90 minutos tendrá que arreglar el desaguisado de esta campaña. De no hacerlo, tirará por la borda 18 años en la LFP. Nos iremos a las catacumbas del fútbol, donde malviven clubes históricos como el Real Murcia, el Recreativo de Huelva o el Racing de Santander. Una Segunda B de la que es difícil salir, pese a que al Mallorca solo le haya llevado una temporada. Sí, ya sé que mi discurso catastrófico está muy repetido, pero es que por más que uno lo repite, Alfonso García se empecina en asociarse con la diosa fortuna temporada a temporada, sin preocuparse lo mas mínimo en intentar arreglar las cosas de antemano. Es este Almería de Alfonso, el Tuco de "El Bueno, el Feo y el Malo", que se dirige presto a la horca confiando en que el Rubio, en este caso la diosa fortuna, rompa la cuerda y lo libre de ahorcarse, del descenso. ¿Cómo hemos permitido llegar a esta situación una vez más? Es difícil de entender, aunque más fácil de explicar. Alfonso ha devaluado la plantilla temporada tras temporada, ha dejado las decisiones deportivas en las manos equivocadas y ha jugado con los sentimientos de una afición que no se merece pasar esta agonía y mucho menos descender de categoría. El sábado en Lugo se pueden cerrar varios círculos. En Lugo debutó Fran Fernández como entrenador del primer equipo la temporada pasada y logró una brillante victoria, vital para el devenir del campeonato y lograr la permanencia. En Lugo Fran se juega su futuro y el de la entidad. En Galicia, en Pontevedra, logramos volver a Segunda A de la mano de Casuco. En Galicia, en este caso Lugo, podemos despedirnos de la categoría de plata o podemos volver a nacer si logramos la permanencia y de una vez por todas el presidente se da por aludido. En Primera Alfonso no lo hizo y a la segunda bajamos. En segunda será la tercera vez que nos lo juguemos todo a 90 minutos. ¿A la tercera va la vencida? o ¿no hay dos sin tres?