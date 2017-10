En Historia estudié los golpes de Estado de octubre de 1934 (Proclamación del Estado Catalán en la II República) y del 23-F de 1981. Hasta estos días, que lo está perpetrando la Generalitat, no había vivido uno y, la verdad, son fechas tristes para España. Por desgracia y por la majadería de unos cuantos, éste será uno de los temas que pueda caer en selectividad en unas décadas. El descontento por la crisis, un gobierno inestable, una oposición desleal, un nacionalismo que toma la calle y convierte a los ciudadanos en rehenes manipulados por falsa propaganda..., mismos síntomas que cuando se perdieron las colonias americanas en el siglo XIX o las plazas de África (s. XX). Con tres salvedades: Cataluña no es una colonia, el Rey se ha erigido en el mejor político, en un férreo defensor de la ley, y la pela es la pela. Fuera de la UE, no hay más futuro que la ruina. Si para algo está sirviendo esta crisis es para conocer una realidad que desconocíamos. Decía Guardiola que España es un estado opresor: ¿entonces cómo llamamos a esa parte de una comunidad autónoma que se salta la ley, que sitia a la policía y le destroza sus coches, que señala a los constitucionalistas al más puro estilo abertzale, que acosa a los niños cuyas familias piensan diferente al régimen establecido, que coarta la libertad de expresión y el derecho a la información de algunos medios, sencillamente por desmentir las teorías oficialistas? Los periodistas jugamos un papel muy importante en este proceso revolucionario, es nuestra responsabilidad hacer un análisis crítico y responsable, bien alejado de la propaganda con la que se está alienando a parte de la sociedad catalana. Esto no es sólo aplicar la ley y que los jueces tomen las medidas necesarias. El Estado debe de volver a Cataluña, la Educación y TV3 están en manos insensatas, la gente es fácilmente manipulable. Los catalanes constitucionalistas, los que no existen para Puigdemont y cía, están comenzando a alzar la voz. No estáis solos, el pueblo español unido ya venció a ETA y también va a poder con este desafío a su nación.