¿No es suficiente?

Esta semana me sorprendió Cosme Prenafeta al confirmarme que Piero Molducci no iba a seguir como entrenador de Unicaja y creí que estaba de cachondeo. No quería creérmelo, por todo lo que le ha dado al club. Pero el jueves, leyendo la entrevista de Pablo Laynez, no entendía muy bien por qué el club ha perdido la confianza en un entrenador que tanto le ha aportado a una entidad que cada temporada tenía que hacer una plantilla nueva porque los mejores jugadores se le iban al no poder competir con los equipos más poderosos de esta competición. Pese a ello, Piero logró hacer de su grupo un plantel competitivo. Es cierto que lleva dos temporadas en blanco, pero siempre han estado ahí, peleando por conseguirlo, con sus limitaciones humanas y presupuestarias. Piero ha demostrado que ama su trabajo, que está muy contento en Almería y en Unicaja. ¿Cuál ha sido el delito que ha cometido para no seguir en el club?, ¿ganar siete títulos?, ¿es poco, con lo que ha tenido? Siempre he dicho que la UD Almería necesitaba una persona como Piero, y que debería de ficharle, no como entrenador, o al igual sí, porque debe de saber también, además conoce lo que tiene entre manos y en materia deportiva se las sabe todas para sacar a cada persona lo mejor de sí. Ha dicho que ha renunciado a ofertas mareantes por seguir en una ciudad a la que admira, que incluso ha llegado a poner dinero de su bolsillo para traer jugadores -algo impensable en los tiempos que corren, de la mano de un entrenador- y los dirigentes del club ya no le quieren. Sorprendente, ¿no? Con él hemos aprendido mucho. Con él las victorias o las derrotas las hemos vivido de otra manera. Es una pena que tipos como Piero, que tanto le han dado a su club y a la ciudad, de la noche a la mañana ya no sirvan. Míster, suerte y gracias por todo lo que nos has hecho disfrutar. Creo que después de tanto tiempo no se merecía una salida tan vacía de un club al que le ha dado mucho. Y si no, ahí están las hemerotecas.