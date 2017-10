A la tercera

Empieza a pintar a tercera temporada seguida luchando por no bajar a Segunda B. Ni lancé campanas al vuelo con el 3-0 al Sevilla Atlético ni el empate en el Reino de León me supo dulce. Pero tampoco vi venir el descalabro ante el Huesca en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ya lo de Vallecas pone las banderillas a un equipo que si no reacciona ante el Valladolid puede encontrarse con una estocada imprevista antes de cambiar de tercio. Entrenador y jugadores parecen los principales culpables de sumar sólo un punto de nueve estas tres últimas jornadas. Malas sensaciones antes de empezar partidos, sólo con ver la alineación de Ramis y comprobar banquillazos a Joaquín, quien junto a René y Nano debería ser fijo atrás.

Owona y Morcillo la liaron al borde del descanso: el árbitro, acertadamente, nos dejó sin el capitán rojiblanco para la segunda parte y entró el de Huércal de Almería a costa de Nauzet Alemán, de lo poco salvable en el primer tiempo y siempre que juega unas minutos. ¿No da para más de 45 minutos? Alcaraz dejó su sitio de inicio al canario pero tampoco tardó en entrar. El sustituido fue Pervis, única alternativa de Ramis para sentar a Fidel, que acabó jugando unos minutos por Fran Rodríguez, al que se le empieza a acabar el crédito junto al de los que defienden que las razones por las que le ha quitado el puesto a Motta son meramente deportivas.

Con lo bien que pintaba todo, entre idas y venidas, limpiezas incluidas. Era demasiado pedir que Raúl Lozano se quedase y a Corona le tocara esperar o que se invirtiera algo más de esos 70.000 euros en Owona, cantidad ínfima para el fútbol profesional y más en comparación con los ingresos obtenidos por Quique o Chuli. Pero las miradas son para Ramis, que tiene atrás un lateral derecho de otro nivel chupando banquillo o grada; el izquierdo sigue sin competencia y de los cuatro centrales dos tienen suerte de estar en LFP. Delante, Pozo y poco más. ¿Esto es lo que hay?