¿Nos tocará?

La Navidad comienza a respirarse ya en las calles, aunque el tiempo todavía no lo demuestre. Hace cierto fresco, no frío; los mantecados todavía no terminan de deslizar con suavidad por las gargantas, que a ciertas horas del día necesitan más un refresco que una sopa de ajo calentica. Entramos en la época más bonica del año, en la que la familia y las tradiciones son la razón de ser de los últimos días de diciembre y los primeros de enero. El día de Reyes sigue siendo mi preferido, es mágico, es entrañable, es feliz, aunque tiene el pero de que marca el final de estos días. Pero no nos adelantamos, ayer fue la festividad de la Inmaculada y la Rambla de Almería (todo el centro en general) estuvo a rebosar de almerienses con ganas de pasear, curiosear, disfrutar del, también clásico, sentimiento comercial navideño. Me encanta cómo ha estado la ciudad estos días, los puestecicos de la Rambla son habituales, aunque siempre presentan novedades. Pero sin duda, el mercadillo de productos que se instaló en el Mirador, ha sido una novedad que ha animado mucho estos días festivos. He tenido la fortuna de ver los mercadillos navideños de Nueva York, Bruselas, Amsterdam o Berlín, además por supuesto de la Puerta del Sol, oye y el ambiente que se respiraba era similar, pero claro, no tan masificado. Por suerte, no hay la necesidad de hacer la Rambla en un sentido y el Paseo en otro, como ocurre en la calle del Carmen y de Preciados. Y la Lotería de Navidad que ya nos empieza a tener alertas. Que si un décimo del periódico, que si cinco o seis de los amigos, las peñas de la UDA que te ofrecen y no le vas a hacer el feo, lógicamente no puedes ir todos los fines de semana al estadio y no comprar el del club, ¡cómo no vas a ayudar con esos 3 euros de recargo a Unicaja, URA, CD Ejido, resto de equipos canteranos...! Y llega el día 22 y los niños de San Ildefonso que pasan de ti.