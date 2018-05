Menos tópicos

He de admitir que la euforia tras la victoria que la UD Almería consiguió ante el Barça B el pasado sábado ha ido mutando en mi ser hasta tornarse en cierta preocupación. La alegría desmedida con la que esos tres puntos tiñeron el fin de semana fue enfriándose hasta dar paso a la reflexión pausada que siempre trae consigo el frío e indeseable lunes. El Almería no mereció ganarle al conjunto culé. Y no pasa nada por decirlo. Los catalanes fueron superiores en la mayoría de aspectos del juego, y solo su falta de eficacia les privó de puntuar. Los tópicos escuchados tras el encuentro son solo eso, frases hechas que no tienen ninguna profundidad. El Almería no supo sufrir. René lo salvó de caer. El Almería no hizo un partido inteligente. Lo pasó muy mal. El Almería no fue práctico. Permitió que el rival le crease varias ocasiones de gol. Tópicos. Entonces, también escuché que el equipo tenía que salir en Tenerife como lo hizo ante el Barça B, porque eso dio resultado. Lo cierto es que, si el Almería permite a los tinerfeños lo mismo que concedió a los catalanes, tendrá muchas más posibilidades de perder que de ganar. Esta inquietud me duró hasta el jueves, día en que habló Fran Fernández. Su actuación ante el micrófono, una vez más, fue notable. Él también ha advertido este ambiente de euforia y relajación que se ha creado tras el 1-0, pero no lo comparte. Admitió que el equipo sigue lejos de dar lo que él quiere y reconoció que, ante el Tenerife, se tienen que corregir muchos errores, tanto defensivos como en ataque. El técnico habló de un Almería que saldrá a presionar, a intentar no dejar jugar al rival, a ganar. ¿Se acuerdan ustedes de cuándo fue la última vez que el conjunto andaluz intentó llevar la iniciativa en un partido como visitante? Ojalá en el Heliodoro veamos lo que Fran Fernández quiere. Y eso está lejos de ser lo del pasado sábado, por mucho que ese 1-0 lo desmienta.