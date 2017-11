Un tren que se escapa

Han pasado ya unas horas desde ese sorprendente 3-0 del Almería al Zaragoza, pero sigo dentro del partido. No se me va de la mente esa parábola teledirigida que envió Alcaraz a la red desde 50 metros de distancia, perfectamente dibujada desde la posición en la que me encontraba en el estadio. Tampoco soy capaz de olvidar ese misil de Fran Rodríguez que, cada vez que veo repetido, se ajusta más a la escuadra de la portería. Y ellos, con la victoria que conllevaron, me trasladan hasta el Anxo Carro, donde el Almería de un debutante Fran Fernández logró la pasada temporada tres puntos, los mismos que acumuló un recientemente destituido Soriano en sus 14 partidos anteriores a domicilio. Por aquel entonces, en una situación tan dramática como la que atravesaba el equipo andaluz, pocos apostábamos por la continuidad del técnico del filial al frente del primer plantel. No por falta de confianza en él, sino porque no parecía apropiado darle semejante papel a un técnico debutante, con tan pocas jornadas para el final y la presión del descenso más que presente. No lo merecía. El panorama actual es bien distinto. Con dos tercios de campeonato aún por delante y mucho margen de maniobra para solventar una mala decisión, parecía el momento idóneo para que Alfonso García premiara a Fran Fernández. No por sus cuatro puntos de seis posibles la pasada campaña, sino por su gran servicio al club durante toda su etapa como entrenador. El 3-0 ante el Zaragoza, con un equipo que encadenaba un mes sin marcar y ocho jornadas sin ganar, solo reforzó aún más a un entrenador que se vio muy dolido por la incorporación de Lucas Alcaraz. Con la seguridad que le dio el triunfo, lanzó su mensaje en sala de prensa. "Es una pena que no se confíe más en la gente de la casa, pero es lo que hay", afirmó al ser preguntado por el fichaje del experimentado técnico granadino en rueda de prensa. Su tren era éste. Sólo queda desearle suerte a Lucas Alcaraz, aunque siempre nos preguntaremos qué habría sido de este Almería con Fran Fernández. Nunca se sabe si saciaremos nuestra curiosidad. Alfonso García sigue siendo de gatillo rápido.