Por una última jornada sin sufrimiento

No pensaba opinar del Almería hasta que no acabara la temporada y, bien en Segunda, bien en Segunda División B, escribir que todo tiene un límite y la tortura deportiva a la que se está sometiendo a los aficionados, tiene que acabar de una vez por todas. ¿Cómo?, que es la pregunta periodística, en el próximo artículo lo escribiré. El sábado de la semana que viene con la permanencia asegurada o dentro de tres, tras un nuevo y tortuoso partido, como cada final de temporada desde la temporada 2010-11, en la que se bajó a Segunda a falta de cuatro encuentos. Desde entonces, siempre el último partido ha sido de infarto. Les refresco la memoria: 2011-12 Almería 1-0 Alcoyano (no se entra en fase de ascenso a Primera); 2012-13 Villarreal 1-0 Almería (no se asciende de forma directa a Primera, luego se jugaría la promoción ante Las Palmas y Girona); 2013-14 Almería 0-0 Athletic Club (la salvación de Francisco, el rival de esta última jornada); 2014-15 Almería 2-3 Valencia (descenso a Segunda); 2015-16 Córdoba 1-1 Almería (salvación en Segunda con Soriano); y 2016-17 Almería 1-0 Reus (salvación con Ramis). ¿Esto es normal? Lo único que crea es animadversión, uno paga para ir al estadio a divertirse y disfrutar con su equipo, no paga para sufrir y pasar un mal rato. Y si fuera uno... Por muy incondicional y amante del indalo que uno sea, al final aparece el hartazgo y las ganas de irse a comer pipas al Paseo Marítimo. Y eso que me había propuesto no opinar de la situación, pero es que el estrés es tal que es imposible centrarse tan sólo en pedir apoyo para el domingo, a la afición también le gusta leer la crítica cuando el que manda hace las cosas mal. En fin, que me quedo sin espacio. El de mañana es el partido (una vez más) de Almería, de la UDA y de Fran Fernández. Una vez más, la afición tiene que demostrar que es lo mejor del club y tiene que lograr la salvación.