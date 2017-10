El último regate de 'Gento'

Alfonso García ha vuelto y ha recuperado la voz. Ya sé que ni estaba en paradero desconocido ni padecía afonía. Pero no lo es menos que la delegación de funciones en favor de dos de sus hijos- Alfonso y Lorena- le ha alejado un tanto del foco mediático, ese veneno que da y quita la vida a dirigentes y gobernantes. Por sus hechos y declaraciones se pueden conocen a las personas y de sobra es sabido que el carácter del propietario de la UDA es totalmente volcánico. Silente durante semanas, "Gento", como era conocido cuando debutó en el Águilas con 17 años, ha entrado de nuevo en erupción. La doble expulsión de Morcillo -un central con buena salida de balón y malas entradas- y las de Pozo y Fidel, pero sobremanera el penalti que le permitió al Valladolid abrir el marcador en la última jornada del Estadio Mediterráneo, le han proporcionado los argumentos necesarios para recuperar su particular cruzada contra el sistema de designación arbitral. También le han servido para rescatar la conspiración judeo-masónica que, a su juicio, trata de despeñar al club. Le asiste la razón porque Nauzet Alemán no derribó dentro del área a Ángel. Con todo, el guión de su malestar, agotado y agotador, es tan previsible como cojo. Resulta incompleto porque carga de pruebas una parte de la balanza (las lesivas contra al equipo) y olvida las del otro platillo, las que no le han sido contrarias cuando debieron serlo, y unas y otras son tan igual de justas y ajustadas a la verdad. Es el caso de la agresión, en carrera y sin balón, del argentino Tino Costa sobre un jugador del Sevilla Atlético que debió ser sancionada con expulsión y de la que nadie dijo nada entonces. El mandamás rojiblanco está en su perfecto derecho de denunciar y criticar, pero airear lo que conviene y silenciar lo que no interesa no solo es poco proporcional, sino que le resta crédito al denunciante.