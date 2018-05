La UD Almería se juega esta tarde su supervivencia en segunda división. Lo que no se consiguió la semana pasada ante el Córdoba se debe realizar hoy ante el Alcorcón. La importancia del partido se extrapola más aún porque el rival es directo y sumar significarían más de tres puntos. Teniendo en cuenta que son varios los equipos que están en el lio de la permanencia el que más fe tiene de sobrevivir es el Córdoba, por lo que el equipo de Fran Fernández debe seguir fiel a sus últimos partidos ya que es el único camino para poder seguir vivos. No será tarea fácil doblegar al conjunto entrenado por Julio Velázquez, pero la buena entrada que va a registrar el estadio de los Juegos Mediterráneos tiene que empujar al equipo. Los amarillos con dos puntos más y jugando fuera de casa no tendrán prisa por ir a por el partido. Su idea es madurar el partido y jugar con la ansiedad de los almerienses, con los tres puntos matemáticamente tienen el objetivo conseguido así que no tendrán impedimento alguno por llegar a los últimos diez minutos con el empate en el marcador. Cuando de una final se trata, como es el caso, los primeros minutos llamados de tanteo pueden definir el devenir del partido. A priori el equipo de Fran Fernández deberá ser el encargado de llevar el peso del juego, algo con lo que el Alcorcón se siente muy cómodo y donde ofrece su mejor versión. La obligación del Almería a ganar hace que Julio Velázquez adapte el partido a jugar al contraataque y dejar poco espacio entre líneas para robar balones en el centro del campo y salir rápido.

Encontrar a Pozo y a Tino Costa se prevé como ardua tarea. Por lo que no hay que descartar que el fútbol ofensivo de los rojiblancos pase obligatoriamente por desbordar por fuera y hacer continuamente desdoblamientos los laterales.

Julio Velázquez no hará muchos cambios en su once después del buen rendimiento en el partido ante el Rayo en el que ganaron por cuatro a cero. Donde puede estar la principal incógnita es en la portería, y es que aunque durante toda la temporada Casto es el que ha defendido el arco amarillo, fue Dani Jiménez el que realizó un magnifico encuentro la semana pasada. La lesión de Casto a los catorce minutos, que más tarde se quedaría solo en un susto abrió una puerta al portero suplente que aprovecho con creces, por lo que queda averiguar si el técnico de Alcorcón apuesta por Casto o por Dani Jiménez. El resto no hay muchas dudas. El clásico 1/4/2/3/1 con dos mediocentros muy posicionales y dándole libertad a los extremos. En el centro de la zaga el jefe es David Fernández, central de experiencia y gran envergadura que domina el juego aéreo tanto en ataque como en defensa. Con él jugará el argentino Burgos, mientras que los laterales se los repartirán los veteranos Bellvís y Laure. Estos 'últimos dedicados más a defender que a incorporarse en ataque.

Los mediocentros amarillos son Toribio y Dorca, encargados de tapar espacios para robar y entregar a los mediapuntas. En los extremos rapidez y verticalidad. El conocido Nono en el flanco izquierdo aunque partiendo hacia dentro y el portugués Bruno Gama en derecha. Arriba Álvaro Giménez que ante el Rayo marcó su cuarto gol de la temporada, lo que habla de la poca pegada del equipo de Julio Velázquez, el gran lastre de los del sur de Madrid.