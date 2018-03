La valentía de los ángeles y bravo por macarena

No es tiempo para analizar lo que ocurrió en la tarde del pasado Domingo de Ramos. Simplemente sirvan estas humildes líneas que me permite este medio de comunicación para dar la enhorabuena a la Hermandad de Los Ángeles por su valentía. Mucho se habló en Redes Sociales y distintos medios de la ciudad sobre si debieron de dar la vuelta, si debieron consultar el parte meteorológico e incluso retrasar su salida sin olvidarnos de contactar con otras parroquias cercanas por su sucedía lo que sucedió, que el cielo se cerró dejando una lluvia que por momentos fue incesante. Y hablando de parroquias, aprovecho este espacio para dar mi más sincera enhorabuena a la Hermandad de la Macarena. Una cofradía que tardó, ni más ni menos que cinco minutos, en organizar su Iglesia de San Ildefonso y mover sus pasos por si la Hermandad de Los Ángeles, que en esos momentos de desconcierto barajó encerrarse en dicho templo, decidía entrar allí. Incluso la Junta Directiva de la cofradía del Miércoles Santo preparó toallas para secar a nazarenos, mantillas, bandas y por supuesto a los dos pasos y todo el patrimonio de la cofradía angelera. Bravo, bravo por Macarena. Yo, que tuve la desgracia (que no suerte) de vivirlo de cerca, me alegro de esos gestos que muchas veces pasan desapercibidos por el ojo del espectador. Finalmente Los Ángeles prosiguió su recorrido por calle Granada y desde calle Tiendas la lluvia cesó hasta la entrada de la cofradía. Me ahorro si fue la mejor decisión o no, pero ayer, me sentí orgulloso de mis dos por cómo actuaron y se recompusieron en cuestión de minutos.