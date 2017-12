La valla de Torrecárdenas

El fútbol profesional no admite metáforas. O no debiera, al menos a mi juicio. No hay victorias feas y derrotas útiles. Pero hete aquí que el tiempo lo cambia casi todo. El Almería ha sumado 10 de los 15 últimos puntos, 3 con Fran Fernández y los últimos 7 bajo la dirección de Lucas Alcaraz, desde la destitución de Ramis. La racha es de 3 victorias, 1 empate y una sola derrota, en Granada y sobre la bocina. Sólo Cádiz (15), Oviedo (12) y Rayo (11) han sumado más. Pero, con todo, este periodista no las tiene todas consigo. Albergo una duda. El equipo suma puntos, pero no adeptos. Vence, pero no convence. Su juego no llena. Ni enamora ni entusiasma. Aburre a las ovejas, según la percepción que advierto durante y al final de los partidos. "Si este equipo -aludiendo al Everton- jugara en el jardín de mi casa, yo bajaría las persianas". Aficionados rojiblancos, los de un paladar más exquisito, recuerdan esta famosa frase de Bill Shankly, uno de los entrenadores más conocidos del fútbol inglés, para situar las emociones que les produce el trabajo de los indálicos. Olvidando, acaso de forma mal intencionada, la plaga de ausencias y las carencias derivadas de éstas, aseguran que la muchachada de Lucas no juega ni a la grija y que cualquier partido acabarán colgándose del travesaño. Este articulista también cree que el juego es muy mejorable. Faltaría más. Pero el deseo es una cosa y la realidad es otra, y ambas no siempre van de la mano. El fin justifica los medios, en la vida y en el fútbol. Los almerienses están obligados a apretar los dientes hasta que les salte el esmalte y a depender de los errores ajenos para seguir sumando. No queda otra. Ya lo dice una valla publicitaria cercana al Hospital de Torrecárdenas. "El sufrimiento es inevitable, el dolor es opcional". La Primera ha quedado atrás. En Segunda, el smoking escasea. Abunda más el desfibrilador. ¡Bienvenido a Urgencias!