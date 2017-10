Esto se veía venir

La sequía goleadora del Almería se veía venir desde que se cerró el mercado de verano. Sustituir con jugadores de garantía a Quique González, Kaku Uche o Antonio Puertas, artífices de la gran mayoría de goles que el equipo consiguió la temporada pasada, no iba a ser fácil. Y se veía venir porque, con todo el respeto del mundo, el equipo se trajo a Pablo Caballero, suplente toda la temporada en su club, el Lugo, donde apenas hizo goles, y a Juan Muñoz, con un balance también pobre en cuanto a registros anotadores, lo que hacía presagiar que o estos dos jugadores iban a estar tocados por una varita mágica y les iba a entrar todo lo que chutaran hacia la portería contraria, o íbamos a tener serios problemas. La afición -y ahí están los comentarios en redes sociales- no entiende cómo el club apostó por Caballero y Muñoz para ser los "hombres gol". No entiende qué vio en estos dos jugadores Ramis para que el Almería apostara por ellos. A esto hay que añadir el pobre balance ofensivo exterior del equipo. Apenas llegan balones francos dentro del área para que los delanteros los rematen. Es más, apenas se crean ocasiones de gol, por mucho que se empeñe Ramis en convencernos de que ve otra cosa. Este Almería no funciona en ataque, no va, y lo que también empieza a ser preocupante, a pesar del discurso de Ramis en cuanto a fortaleza y consistencia defensiva, es lo que le cuesta mantener la portería a cero, algo fundamental para ganar los partidos. El equipo ha perdido consistencia defensiva y a los contrarios no les hace falta hacer muchos goles para llevarse un encuentro ante este Almería que empieza parecerse al de temporadas pasadas, y de verse hace un mes en puestos de play off, a estar a tan solo un punto del descenso, con los nervios y la incertidumbre que eso genera en el club y entre una afición que se las prometías felices con una temporada sin sobresaltos.