Se veía venir

La situación actual se ha generado tras un cúmulo de errores con origen en la más alta instancia del club. De eso ya se hablará, todavía queda un partido, pero es lo que tiene jugar con fuego. El choque de anoche se puede catalogar como uno de los más desastrosos de la historia rojiblanca. Pese a ser conscientes de la trascendencia del partido, ni siquiera hubo fuerzas para intentarlo. Esa fue la peor noticia, porque hasta el punto cosechado se puede dar por bueno. El partido tuvo algunas claves. Una de ellas fue la mala elección de Fran Fernández a la hora de sustituir a Pozo. Cierto es que el centrocampista malagueño estuvo igual de perdido que el resto de sus compañeros, pero con su sustitución el técnico almeriense apagó por completo la única luz que alumbraba el camino hacia la salvación. Con un equipo agazapado, defendiendo a duras penas un punto, la transición y la visión de juego de Pozo pasaba por ser la única alternativa para llegar con claridad al área contraria. Desde luego, prescindir de tu mejor jugador, por muy mal que esté jugando, en una situación límite como la que se había presentado, no dejó de ser cuando menos una temeridad. Del resto del equipo poco se puede añadir, porque como siempre solo a René se le vio con garra y concentrado. No quiero pensar que con 50 puntos se pueda descender, aunque la posibilidad está ahí. Contando con la victoria en Lugo (complicada tarea visto lo visto) existen dos posibilidades remotas de ayuda externa, porque de las demás no hay que esperar nada. Una es la visita de la Cultural a Soria. El Numancia cuenta con escasas posibilidades de acabar entre los seis primeros, pero debe apurarlas, por lo que con la victoria rojiblanca los leoneses estarían obligados a vencer. Otra posibilidad , más remota todavía, pasa por el tercer y jugoso puesto en juego. Si el Sporting no quiere perderlo está obligado a puntuar en Córdoba. Existen otras posibilidades en caso de vencer en Lugo, pero las referidas son las de mayor peso. Ahora solo cabe apretar los dientes y esperar.