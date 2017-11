Bajo el volcán

Como si de una canción de Love of Lesbian se tratase, la UD Almería parece abocada a ser fulminada por la lava que está a punto de mandarle a la categoría de bronce. Son varias temporadas coqueteando con el descenso y eso suele acabar mal. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el camino elegido. Ni por parte del presidente ni de la dirección deportiva. En los últimos años hasta un total de 25 entrenadores han pasado por el Mediterráneo, es normal que para este relevo se haya escogido a un entrenador que ya ha dirigido el banquillo rojiblanco. Más que normal, es estadística pura. No existen tantos entrenadores. Que Ramis estaba en la cuerda floja era un hecho debido a los resultados, es la ley de vida de los técnicos. Hizo un gran trabajo salvando al equipo el año pasado y siempre esperó unos futbolistas que nunca llegaron. Lo que resulta extraño es que se cambie de estilo. No creo que Lucas Alcaraz haya cambiado de librillo así que su estilo de juego se antoja totalmente antagónico al de su antecesor. Entiendo que Corona ha tenido mucho que ver en la decisión de que vuelva el técnico granadino. En este caso la conclusión que yo saco es que el talaverano ha tenido que ver al enfermo muy tocado para recurrir a lo que entendemos, un giro de 180º en la política de juego del equipo. Personalmente Lucas Alcaraz me suena a "salvémonos como sea" y luego ya se verá. Como no hay un plan establecido, la estrategia es no morir decapitado con un descenso que se atisba desde hace algún tiempo. Si hay una parte del equipo que presenta una alarmante mejora ésa es la línea defensiva. Y si precisamente de algo se puede destacar el trabajo de Lucas Alcaraz es la solidez de sus equipos cuando no tienen el balón. El técnico granadino tiene muchísima experiencia y sabe que además de poner sus conocimientos en práctica, en este mercado de invierno es vital la incorporación de dos centrales. El Almería mutará a un conjunto muy ordenado, con agresividad y sacrificio cuando le toque defender y ser prácticos a la hora de atacar. Lo he adornado bastante porque lo que el espectador verá será mucho más aburrido y táctico que lo anteriormente expuesto. Si da resultado pocos seremos los que nos revolvamos en el asiento pidiendo un fútbol combinativo y de ataque. Los resultados muchas veces están por encima de todo lo demás. La UDA sigue bajo el volcán. Esperando que nunca llegue a entrar en erupción, pero con la tensión que provoca tener que convivir cerca de una lava que cada día que pasa se calienta con más fuerza. El objetivo a corto plazo es salvarse de la quema, no miren más allá. Esperemos que Lucas Alcaraz lo consiga. Tiempo hay de sobra, de momento Fran Fernández le ha puesto en el camino. Siempre es favorable comenzar a entrenar con un equipo en tensión por la llegada de un nuevo técnico pero a la vez con ese plus de motivación por haber hecho un buen partido. Vimos a un equipo con las ideas muy claras, un pressing en campo contrario muy agresivo y una puntería preciosista para hacer goles que hasta anoche se antojaban imposibles para los almerienses. Me van a permitir que me quede con el segundo de Rubén Alcaraz. Un golazo desde el centro del campo que está al alcance de muy pocos futbolistas, ya solo imaginar ese golpeo es digno de elogio. En las próximas fechas comenzaremos a ver la identidad de este nuevo Almería que se avecina, esperemos que los resultados le acompañen y que Pozo no se aburra. Sería la formula perfecta para que el aficionado rojiblanco esboce una pequeña sonrisa.