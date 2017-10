El yerno perfecto y el futbolista imperfecto

Joaquín Fernández Moreno es un chaval discreto. Ordenado y formal, ni dentro ni fuera de los terrenos de juego se le conocen ni desmanes ni salidas de tono. El hijo de Mascarica es amigo de sus amigos y enemigo de la polémica. Juega donde le ponen y donde le ponen es capaz de jugar. Almeriense y rojiblanco auténtico, canterano genuino con 9 años de antigüedad, ha sido todo un adelantado, no a su tiempo, pero sí a su edad. Con 15 años debutó en la Sub '17 y con uno más se estrenó en 2ª B. Con 19 años conoció su bautismo con el primer equipo y con sus 21 actuales es tan indiscutible como indiscutido en el centro de la zaga. Con 183 centímetros, conocido y con porvenir, el de Huércal no es Iker Casillas o Corona ni tiene sus talonarios, pero su perfil también es el del yerno perfecto. Juega donde siempre ha querido jugar y está muy orgulloso de su supersónica progresión. Pero, insatisfecho, siente que le falta algo. Su felicidad es incompleta, imperfecta. Ha advertido que su palmarés está huérfano de goles. En 141 partidos -96 en 2ª B y 45 en Segunda-, ha firmado uno, frente al Sevilla Atlético en 2ª B, y no sirvió para nada. Acaso cansado de negárselos al rival, su cruzada ahora es marcar, como sea y cuanto antes. Lo siente como una necesidad. Es algo inevitable, según declaró días atrás. Entiende que una de las mejores formas de que su trabajo como central sea más destacado y sobresalga es golear como todo un consumado cazagoles. "Defiende y marca... goles". No es un epitafio, sino su pasaporte a la fama, el peldaño pendiente. El salvoconducto que le haga todavía un futbolista más feliz y le pueda convertir en internacional sub 21. Desde el pasado sábado, cuando le regaló el tercer gol al Huesca con un error muy evitable con la concentración necesaria, tiene un motivo más para ver portería. Lo primero es lo primero. Lo segundo viene después. Simple.