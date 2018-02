Esta expresión tan del periodismo deportivo de los años setenta e incluso ochenta y que parece que está en extinción, me parece un paralelismo grande con lo que le va a tocar al Almería de aquí a este final de temporada. Si bien Cesarini era un futbolista italiano que pasó gran parte de su carrera como futbolista en las filas de la Juventus, fue en la selección italiana donde elevó su fama. Cesarini era asiduo a marcar gol cuando el partido ya estaba en sus últimos minutos. Era ahí cuando la figura de Cesarini enaltecía y su efectividad aumentaba, marcando goles importantes y recordados, teniendo como cima el gol que consiguió a los 89 minutos ante la selección Húngara (3-2).

Me parecía bien que recordásemos la zona Cesarini para saber las pautas que va a marcar la salvación rojiblanca. Y es que como ha sucedido en estos últimos años, el Almería se ve abocado a buscar la permanencia en los últimos partidos de la temporada. No termina de ser regular, y si solo se conforma con ganar a los equipos que están en la parte baja de la tabla o ser competitivo en los encuentros que se juegan en el estadio Mediterráneo igual no le va a alcanzar para seguir en la categoría de plata.

La visita a Sevilla tiene trampa, porque el filial tiene argumentos de sobra para ganar cualquier partido, más aún si se juega un partido de tú a tú. Ahora bien, manejar el miedo a perder es el mayor handicap con el que tiene que jugar su técnico Tevenet. La juventud de la plantilla unido a la baja moral por la posición en la que se encuentra, debilita más a un equipo que equilibra sus líneas jugando un 1-4-4-2 y desde el orden defensivo busca explotar una de sus mejores bazas la velocidad. Por fuera con Pozo por izquierda y Curro por derecha tienen efectividad en el uno contra uno, por ello robar y rápidamente mandar balón a la banda es un automatismo que tienen implementado a la perfección los de Tevenet. Un débil línea defensiva donde solo destaca el lateral derecho Carmona, evidencia la posición en la tabla. San Emeterio y Aburjania no terminan de dominar los partidos en la medular. Buen pie pero poca presencia en las dos áreas. Carlos Fernández con seis goles es el único que se acerca a las cifras anotadoras decentes. Desactivar ofensivamente al punta es eliminar casi al completo el potencial ofensivo del Sevilla Atlético.