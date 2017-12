El otro día me desvirgué en el fino arte de que el coche te deje tirado en medio de la carretera. Justo después de conseguir hacerme a un lado, mientras el amable y comprensivo resto de conductores me pitaba y me mentaba a la madre conforme me iban adelantando, el del taller me preguntaba por teléfono qué pilotito se había encendido. "Algo que parece un grifo". Total, que vino la grúa y listo. Cuando me llamó para darme presupuesto, me dijo que iban a tener que cambiar el jandemor, el pitecan y el gromenauer. Yo asentía, ajá, ajá, ajá, pero lo único que me estaba quedando claro era el viaje al bolsillo que me iba a dar. Porque yo de mecánica ando más bien justito. Mi nivel es que cuando en la ITV me pidieron que abriera el capó, tuve que mirar corriendo en el manual cómo se hacía. Ya cuando me dicen que ponga las luces antiniebla es la risa. Así que un cursillo no me iría nada mal, porque antes que hombre o mujer, soy un zote.