AMBIENTE DE CERTEZAS

Nunca he tenido claro qué me gusta más: ¿los libros o leer?. Tampoco le he buscado solución a esa duda. Como con tantas otras, convivimos en paz, sin agobiarnos. En contra de lo que hoy muchas personas creen, y digo creen y no digo piensan, la certeza es tan difícil y tan escasa que me asombro de las conductas, en todos los ámbitos, que hoy día están basadas en la certeza. Bueno, parafraseando al mítico Paco Umbral, "yo he venido aquí a hablar de mi libro". El otro día estuve con un amigo en su despacho, y cuando nos despedíamos me dice: "Espera que ya es hora de que recojas el libro que me diste para que te lo firmara mi suegro. Que lleva aquí casi cuatro años".Creía que lo había perdido, como tantos otros. Pero no. Resulta que su suegro falleció hace casi 4 años y poco antes había publicado un libro de Flamenco de Almería y como nos teníamos cariño mutuo, quería tenerlo firmado por él. Se lo di a su yerno con el encargo de que lo firmara, lo hizo y desde hace unos pocos días, ya está en mi casa. Lógicamente ya, por fin, lo he leído y releído con fruición y cariño a la vez que aprendiendo. No tengo ni idea de Flamenco, pero me gusta con locura. Y además se nota que el libro está escrito con cariño. Y la dedicatoria también.

Esto me confirma que los libros y los amigos son asuntos parecidos. Lees un libro, te gusta, no lo colocas en cualquier sitio, lo ves de vez en cuando (a veces relees unas páginas o lo relees entero), cuando tienes una duda o un recuerdo o sencillamente quieres disfrutar un rato lo tratas.

No lo prestas, porque como dice otro amigo "si echas de tu casa un libro, le da sentimiento y no vuelve". Sencillamente hay que actuar con cariño. Y como cada uno arrima el ascua a su sardina en química orgánica ocurre algo parecido, ya que para llevar a cabo una reacción: normalmente el montaje es laborioso, las condiciones complejas y el tiempo largo. O sea, hace falta cuidar todo los aspectos aunque no tienes que estar con la vista fija allí siempre. Hay que cuidarla, que no es poco. Es decir, paciencia y perseverancia. Pero hoy estamos en lo inmediato, en los mensajes de sujeto, verbo y predicado. El café con la leche mitad fría para tomarlo rápido. No saboreamos. No nos esforzamos en que las cosas perduren. Estamos en los dogmatismos, en que lo nuestro es lo bueno y lo demás no sólo es malo, sino que hay que eliminarlo. Así hemos conseguido que haya individuos que quieren eliminar lo que hay sin que nadie sepa qué es lo que preconizan.