Acuerdos verbales

Desde que tengo uso de razón he tenido claro que trabajo es casi todo en esta vida y que es afortunado el que puede trabajar. Y si además trabaja en lo que le gusta y a cambio de ese trabajo recibe una satisfacción (cuanto mayor, mejor), miel sobre hojuelas. En el caso del estudiante, el trabajo es estudiar, y, su satisfacción es el aprobado. También he tenido, y tengo, claro que la seriedad en el cumplimiento de lo acordado es fundamental. De hecho, en una actividad que mueve tanto dinero como es el mundo taurino, los contratos se hacían verbalmente y se cerraban con un apretón de manos. En mi juventud, los acuerdos se sellaban con un apretón de manos. Con el devenir de los años aprendí empíricamente que esa costumbre había desaparecido, y, que el compromiso, el acuerdo, el mantener lo pactado, eran historia. Por otra parte, hace bastantes años detecté que, lo que antes eran casos aislados de soberbia, se habían extendido como mancha de aceite. En román paladino: eran frecuentes los codazos a la hora de la foto. Seguro que más de uno conoce a algún especialista en colocarse bien en la foto y es posible que, incluso haya recibido algún empujón suyo. Como esta semana pasada me ha resultado ajetreada , y la prensa sólo tenía un tema presente, ayer (el sábado) me apetecía leer y, mira por dónde, me encontré con lo siguiente: "Es inútil que por medio de astucias inferiores consigan hacer papeles vistosos en la sociedad. El aparente triunfo social envenena más su interior, revelándoles el desequilibrio inestable de su vida, a toda hora amenazada de un justiciero derrumbamiento. ...///... ¿Hay nada tan triste como un escritor, un profesor o un político sin talento, sin finura sensitiva, mordidos por el íntimo fracaso, a cuanto cruza ante ellos irradiando perfección y sana estima de sí mismo? Periodistas, profesores y políticos sin talento componen, por tal razón, el Estado Mayor de la envidia, que, como dice Quevedo, va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Lo que hoy llamamos "opinión pública" y "democracia" no es en grande parte sino la purulenta secreción de esas almas rencorosas". Los entrecomillados internos son del autor. Parece escrito en estos días, pero por lo visto, en España, además de la envidia que tan bien define Quevedo en esa frase, tenemos muchos asuntos por resolver, cuya existencia parece que ignoramos. Para finalizar, el párrafo pertenece al escrito "Democracia morbosa", publicado por don José Ortega y Gasset en 1916.