Adiós Ebook

El doctor Francisco Kovacs era un niño prodigio que tocaba el piano en programas de televisión en los años setenta. Luego continuo con su prodigiosa carrera haciéndose médico a los 19 años y dedicándose casi exclusivamente a estudiar las patologías de la espalda. Y ahora que empieza el cole como todos los años repasamos los temas típicos de cada época y el señor Kovacs aprovecha para decir que las mochilas de los niños pesan más que los niños y que a ninguno le gustan la mochilas con ruedines. También que si hubiera taquillas para dejar los libros las espaldas de los infantes serían menos objeto de sus estudios patológicos. Para terminar de decir cosas que podían ser pero que no son y difícilmente serán, el doctor Kovacs saca lo de los ebooks, las tablets y los usb. Fíjense, antes los presupuestos del estado los traían en una furgoneta y ahora los lleva el ministro en el bolsillo. Pero a ver, señor Kovacs, usted realmente cree que las editoriales, las librerías y los distribuidores, amén de otros intervinientes indirectos, van a permitir que el negocio de vender libros a primeros de curso se les venga abajo. Lejos de que eso pase, los libros son cada día más caros, pensados para hacer el septiembre y con todas las medidas coercitivas posibles para que jamás reduzcan su número, peso y volumen y ya no hablemos de que los actualicen cada dos por tres para que no sirvan de un año para otro. Y a las espaldas, que les den morcilla. Por cierto y ya que ha mencionado lo del ebook, en primer lugar las editoriales jamás se prestarán a lo que va a ser pasto de piratería sí o sí y encima servido en bandeja por ellos mismos y sobre todo cuando ya han experimentado en sus carnes que lo del ebook es un mal pero que mal negocio, donde pocos pagan aunque sea menos por algo que no pueden tener físicamente. A diferencia del resto de formatos multimedia, el factor clave es que la actividad de la lectura es muy diferente del resto de formatos de ocio, música, tv, cine, etc. y que los que se gastan o gastamos pasta en libros (no muchos salvo a principio de curso), pues queremos libros, porque nos gustan los libros, no los electrones. Los que se compraron su lector digital o como se llamase, pues ya lo tienen arrumbado por ahí. Las ventas de literatura digital y toda su parafernalia han bajado, como el humo electrónico, una lástima para el futuro de las espaldas del Doctor Kovacs.