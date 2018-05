Agradecimiento al Ayuntamiento

Hace escasos días, hablaba de ética y diplomacia, e independientemente de que en esta ciudad haya más o menos casos de déficit de tales aspectos, no va ser mi caso. Quisiera mostrar públicamente mi agradecimiento a "todos" los grupos políticos del Excmo Ayuntamiento de Almería, que han estimado por "unanimidad" las alegaciones presentadas en cuanto a la ordenanza municipal de rodajes. Sé que a veces puedo ser muy reivindicativo con los artistas, pero bajo ningún concepto mostraría pasividad, silencio o rechazo a lo que es coherente, merecido y también sincero. A veces, es cierto que buena parte de este sector se ha sentido muy desamparado y ninguneado, pero siempre hemos querido apostar para que las cosas se hagan cada vez más y mejor, a través de un sólido lazo entre Arte y Política en sí.

Esa relación ha sido muy distante a veces, por no decir silenciada, y es por ello que hayamos insistido tanto en este punto, independientemente de que haya habido también incrédulos y pasivos, por mero desgaste, desesperanza o porque directamente han ido a lo suyo, por sus intereses, o porque lo hayan percibido de forma diferente, y es muy respetable.

Lo que es una realidad es que, cuando existe una sirena irradiada es por algo que puede estar fallando, y solo esperamos que cada vez haya menos sirenas en esta tierra, y sí más nexos de comunicación fluida y verdaderamente constructiva. Ayuden, en la medida que puedan, a sus artistas, y no solo a unos cuantos y en grandes dosis, aparte de que no todos se sienten representados de forma pública por esos pocos bien nutridos (por unas cuestiones u otras, es indiferente), sin querer decir que no se les desee apoyo y respaldo y que no contribuyan al desarrollo y eco cultural y turístico (mucho, lo sabemos). El resto también contribuimos, y, si son responsables en este punto, apuesto a que sí, entenderán que cada cual con su forma, estilo, sector, subsector, personalidad, recursos, etc. Así es como realmente crecerá esta ciudad y provincia, y no dejando este aspecto limitado o exclusivo.

Tan solo esperaría que se sucediesen más gestos de este tipo por parte de las diferentes administraciones, porque, ante todo, es una puerta abierta, enorme, a la "realidad" y al trabajo unido y sumado para hacer de esta ciudad (y provincia) un lugar mejor. Muchas gracias a la administración y a todos sus miembros.