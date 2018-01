Alcalde sin interés

Los incumplimientos del alcalde de Almería se explican por su desinterés con la ciudad, un estado de ánimo que ha contagiado al resto de sus concejales. A consecuencia de ello el Ayuntamiento no ha solicitado al Gobierno que ceda las instalaciones del Observatorio Geofísico, una iniciativa socialista aprobada hace nueve meses en pleno por unanimidad, es decir, con el voto a favor del alcalde y los concejales del PP.Por una respuesta del Gobierno central a una pregunta que yo mismo registré en el Senado, hoy sabemos que el Ayuntamiento no hizo su parte, a pesar de que el Ministerio de Fomento reconoció que no necesitaba la totalidad de las 2,5 hectáreas de zonas verdes y ni los tres inmuebles que conforman la sismológica. Por el mismo procedimiento sabemos que el gobierno municipal lleva casi un año sin hacer nada para reducir los accidentes en la glorieta de acceso a Almería a la altura de la CASI, saltándose el informe de la Dirección General de Tráfico donde se le especificaban las mejoras que tenía que acometer. Garantizar la seguridad de los conductores en el principal punto negro de la provincia, que ha registrado 124 siniestros con 74 heridos desde 2014, parece que no le preocupa, interesado más bien por salir en la foto que en resolver los problemas de los almerienses.En ninguno de los dos casos Rajoy se ha molestado por tapar las vergüenzas al alcalde y, sin embargo, él se empeña en hacerlo siempre que se trata de ocultar los incumplimientos del PP con Almería.

Y eso sin olvidar que hablamos del alcalde que definió unos presupuestos como los más sociales, cuando redujo el gasto anual en servicios sociales de 76,89 euros por habitante en 2015 a 66,89 euros en 2017, según un informe de expertos independientes. El mismo al que le sobraron 26,6 millones presupuestados en 2016 para mejoras y servicios. Nos merecemos algo más que un alcalde que vive en permanente estado de campaña electoral para tratar de suplir la que no hizo pues, como sabemos, él no fue el cabeza de lista del PP en las, sino que fue designado a dedo unos meses después. Y tampoco Almería merece un partido como C's, convertido en muleta del alcalde, sus concejales y su pésima gestión y, cada vez más mimetizado con el PP en el Ayuntamiento. Por eso no podemos creer ninguna de las promesas que hagan sobre sus previsiones de inversión y gasto para 2018, con el apoyo de C's.