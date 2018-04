Alemría cuenta para el Gobierno

No me gusta pasar el día explicándole a la gente lo malos que son los demás y lo buenos que son los míos. Creo que es una pérdida de tiempo y de respeto a la inteligencia de la gente. Además, para eso ya hay mucha gente. Por eso creo que no merece la pena entrar a responder a los que se han instalado en la tristeza y la catástrofe repitiendo que el Gobierno de España maltrata a Almería y que nos tiene abandonados. Prefiero fijarme en los hechos y hablarles de la presencia en los últimos días en Almería de dos ministros de ese Gobierno, el de Fomento, Iñigo de la Sena, y el de Interior, Juan Ignacio Zoido, y del cumplimiento de los compromisos que ese Gobierno ha hecho sobre nuestra provincia. Y es que los hechos acaban dando la razón a quienes sostenemos que los almerienses podemos estar seguros de contar con un Gobierno central consciente de la realidad de Almería y sensible con nuestros proyectos de mejora y transformación. Y podemos estar seguros con la inminente adjudicación de las obras para que comience el soterramiento y, por lo tanto, la llegada del AVE a nuestra ciudad, con la eliminación del paso a nivel de El Puche o la continuación del proyecto de integración ferroviaria que permita la llegada soterrada de la Alta Velocidad al centro de Almería, con el horizonte puesto en el año 2023, y la conexión soterrada con el Puerto. Así lo anunció de la Serna y a eso hay que sumar su compromiso de asumir la rehabilitación y acondicionamiento del Cable Inglés para poner esta estructura en valor y hacer de ella un espacio transitable. Del mismo modo, el ministro Zoido acaba de anunciar la creación y mejora de instalaciones así como el aumento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Almería. Todo esto viene a demostrar el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con Almería y con proyectos estructurales que llevaban demasiados años en el cajón y que han formado parte del hastío generalizado con el que los almerienses veíamos el futuro. Pero hay más. Actuaciones como la remodelación de la antigua Estación de Ferrocarril, las obras de ampliación de la Carretera de Sierra Alhamilla en la capital, o la remodelación integral de la línea de ferrocarril entre Almería y Granada, con una inversión de 360 millones de euros, o el cambiador de Granada, con un presupuesto de seis millones de euros. Realidades frente al discurso catastrofista de los de siempre.